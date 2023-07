...e i suoi The Kolors , la band lanciata da Amici di Maria De Filippi, che oggi vanta quasi mezzo milione di ascoltatori unici mensili su Spotify. Martedì 8 agosto si esibirà Shade , unore ...A Marina di Ravenna in piazza Dora Markus, da non perdere il concertoThe Kolors, la band guidata da Antonio '' Fiordispino. Al liscio è invece dedicato il Balamondo World Music Festival, ...A Marina di Ravenna in piazza Dora Markus, da non perdere il concertoThe Kolors, la band guidata da Antonio '' Fiordispino. Al liscio è invece dedicato il Balamondo World Music Festival, ...

Stash dei The Kolors fa chiarezza dopo il "caso" su Italodisco Novella 2000

Italdisco l'abbiamo cantata fino a oggi sbagliando alcune parole Sul web spunta una segnalazione sul brano dei The Kolors ...Stash ha festeggiato il successo di Italodisco condividendo uno splendido scatto di famiglia in compagnia di Grace e Imagine.