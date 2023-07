Stallo in Rai dopo l’addio di Bianca Berlinguer | «Nessuna decisione su chi la sostituirà» La smentita sui palinsesti | «Giletti? Falso che ci sarà»

Leggi su open.online

(Di giovedì 6 luglio 2023) Domani, 7 luglio, saranno presentati i nuovidella Rai a Napoli, ma un interrogativo continuerà a restare: quale programmaCartadi? La Rai conferma le notizie circolate in questi giorni: non verrà annunciato alcun programma al posto di Carta, né tantomeno un conduttore in sostituzione di. Quest’ultima, intanto, si sta preparando per l’approdo a Mediaset dove le è stato affidato un doppio impegno su Rete4 fra prime time e preserale. L’obiettivo del suo nuovo ingresso, così come quello di tanti, è stato giustificato sulla scia del cambiamento che Mediaset ha intenzione di intraprendere: «Far crescere il peso della nostra rete dedicata all’informazione».? ...