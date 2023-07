“Stai qui | torno a prenderti col pedalò” | le ultime parole alla figlia della compagna prima di annegare

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 6 luglio 2023) Bergamo. “Orlando era così: anche quando non sapeva fare bene qualcosa, ci provava lo stesso. Sempre e comunque”. Lo racconta emozionata un’amica, arrivata mercoledì pomeriggio all’esternocamera mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni. A quanto pare, il 32enne annegato nel lago d’Endine non era un grande nuotatore, ma non ha esitato ad entrare in acqua appena ha visto lain difficoltà. La giovane, complice il vento e la corrente, si stava allontanando sempre più dalche i tre avevano noleggiato domenica scorsa a Ranzanico, insieme a un amico di famiglia. “Orlando mi ha lanciato il salvagente – ricorda la 17enne -, ma non abbastanza vicino. Non riuscivo ad afferrarlo, anche perché la corrente continuava ad allontanarmi”. È a quel punto che lui si è tuffato. “Mi ha ...