Sprechi alimentari | la stretta dell’Ue | -30% entro 2030

(Di giovedì 6 luglio 2023)di beni,di risorse,di soldi. La Commissione europea ha deciso di dare unaaglie del settore tessile, di fronte all’evidenza di un problema ancora non risolto dalla legislazione comunitaria e dei 27 Paesi membri. Due proposte all’interno dello stesso quadro di revisione della Direttiva quadro sui rifiuti L'articolo proviene da Il Difforme.

... "I produttori di imballaggi hanno ripetutamente affermato che imballaggi monouso, piccole porzioni e confezioni di verdure aiuterebbe a ridurre gli. Per contrastare questa ...... 'I produttori di imballaggi hanno ripetutamente affermato che imballaggi monouso, piccole porzioni e confezioni di verdure aiuterebbe a ridurre gli. Per contrastare questa ...BRUXELLES - Tagliare glipro - capite dal 2020 al 2030 del 30% in ristoranti, mense e famiglie, e del 10% nell'industria alimentare. Sono gli obiettivi obbligatori nazionali proposti dalla Commissione ...

Bruxelles propone modifiche alla direttiva rifiuti: "ridurre gli sprechi alimentari del 30% in 10 anni" - Europa Agenzia ANSA

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...