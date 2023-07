L'evento, giunto al decimo anno, proporrà due giornate ricche di eventi tra venerdì 14 e sabato 15 luglio...livello federale nazionale che contribuisce a connotare la nostra località come 'Città dello'"... un'opportunità per dare risposte in termini die inclusione".... il tema però è cambiato; ieri sera si è parlato di, di calcio in particolare,lopiù ...e per dimostrare a tutti che anche le periferie possono essere luoghi di incontri e. Il ...

Sport, socialità e solidarietà per la “24ore” del Tennis Giotto LA NAZIONE