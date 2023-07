Sport | Cozzoli | ‘riconoscerlo in Costituzione è un passaggio straordinario’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 6 luglio 2023) Roma, 6 lug. – (Adnkronos) – ‘Riconoscere loinè unstraordinario.e salute da tre anni già rende effettivo, reale e fruibile il diritto alloper tutti e di tutti attraverso le azioni sociali messe in campo in 4 mila comuni italiani. Il diritto allovive già nellamateriale e attraversoe salute lo Stato si fa carico delle politiche pubbliche in materia di promozione delloe dei corretti stili di vita”. Lo ha detto il Presidente e Ad die Salute, Vitointervenendo al convegno Sulloinpromosso dall’Associazione Nazionale Forense. ‘Il diritto allo ...