Sport | Abodi | ' siamo paese europeo che ne fa di meno | bisogna investire di più'

(Di giovedì 6 luglio 2023) Roma, 6 lug. - (Adnkronos) - "C'e' un evidente asimmetria tra vittorie e praticaiva:ilche vince di più, come dimostrano le 100 medaglie vinte agli ultimi Giochi europei e che fa". Così il ministro per loe i Giovani Andreanel corso del suo intervento a 'Missione Italia 2023', organizzato dall'Anci al Centro congressi "La Nuvola" di Roma. "Solo una scuola su due ha la palestra, alle elementari si comincia a faresolo a partire dalla quinta: serve un'azione di coordinamento multidisciplinare che consenta di recuperare questo gap aiutando sì a vincere ma anche a promuovere una pratica che si traduce in benessere psicofisico e salute per tutti. Dobbiamodi ...

Così il ministro per loe i Giovani, Andrea, a margine del Premio Internazionale Fair Play Menarini. xb8/ari/gtr...in semifinale e finale delle coppe europee quest'anno As Frosinone 16/05/2015 - campionato di calcio serie B / Frosinone - Crotone / foto Antonello Sammarco/Imagenella foto: AndreaIl ...A testimoniare il messaggio del Premio anche la presenza del ministro per loe i Giovani, Andrea, già insignito del Premio Internazionale Fair Play Menarini nel 2016. "Il Premio Fair ...Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine di un evento legato al premio Fair Play Menarini, a Firenze, a chi gli ha chiesto un commento alla mozione di sfiducia ..."Le nomine di Sport e Salute Il prima possibile, ma per ora non ci sono novità". Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine dell'evento Missione Italia sul rinnovo dei ver ...