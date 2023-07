Spezia | ufficiale | Massimiliano Alvini è il nuovo allenatore

(Di giovedì 6 luglio 2023) Locomunica di aver affidato l’incarico didella Prima Squadra a, il quale ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024 con prolungamento automatico in caso di promozione in A. Il tecnico è reduce dall’esperienza in Serie A con la Cremonese, formazione che ha guidato per le prime 18 partite della scorsa stagione. SportFace.

Commenta per primo Massimiliano Alvini è ufficialmente il nuovo allenatore dello. L'ex tecnico della Cremonese, che ha risolto nei giorni scorsi il suo contratto con la formazione lombarda, ha sottoscritto un contratto fino a giugno 2024 con opzione per un'altra stagione. Nuova avventura in Serie B per Massimiliano Alvini dopo la separazione con la Cremonese: da oggi sarà il nuovo allenatore dello Spezia retrocesso ... Massimiliano Alvini è il nuovo allenatore dello Spezia: il comunicato del club Adesso è ufficiale. Come anticipato dalla nostra redazione, sarà Massimiliano Alvini il nuovo allenatore dello Spezia nel ...