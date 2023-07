Spettacoli | a Portici Villa Mascolo in danza | un’esplosione di talento con l’École et Ballet

(Di giovedì 6 luglio 2023) Uno spettacolo davvero indimenticabile quello andato in scena presso l’incantevole, nel cuore di. L’auditorium di questa meravigliosavesuviana, riaperta di recente grazie all’impegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Enzo Cuomo, ha ospitato infatti la serata di fine corso della ADS Ecole etdi Manuela Carrino dedicata quasi interamente alla, con i giovanitori provenienti dae dai paesi limitrofi che si sono esibiti in una varietà di discipline mozzafiato. Lo spettacolo è iniziato con un elegante concerto brandeburghese di Bach, un omaggio allo stile classico che ha catturato l’attenzione del pubblico fin dalle prime note. Successivamente, le più piccole ballerine hanno reso omaggio ...

Non a caso ha parlato di "città festival", con proposte multidisciplinari diffuse, segnalando il ritorno del Centro Festival sotto idel Comune, tantiche escono dagli spazi chiusi ...... la festa di San Rocco, un tempo antica fiera del bestiame, oggi popola e anima icittadini ... sbandieratori , saltimbanchi , mangiafuoco e vedere accampamenti di armigeri e...di danza e arti marziali, animazioni per bambini, tè, dolci, saké e cibo giapponese, ... sarà attiva dal pomeriggio un'area gioco LEGO sotto idi via degli Ariani a cura Lego ...

Spettacoli, a Portici Villa Mascolo in danza: un'esplosione di talento ... Il Denaro

Uno spettacolo davvero indimenticabile quello andato in scena presso l’incantevole Villa Mascolo, nel cuore di Portici. L’auditorium di questa meravigliosa villa vesuviana, riaperta di recente grazie ...Domenica 9 luglio, ore 18.30, terzo e ultimo appuntamento della rassegna Oltre il Giardino - Rassegna di teatro e poetiche nei giardini della Reggia di ...