Speranza | Non eravamo di certo noi a fare l' occhiolino ai no vax

(Di giovedì 6 luglio 2023) (Agenzia Vista) Roma, 06 luglio 2023 “Dovremmo essere tutti orgogliosi del lavoro fatto. E io lo rivendico a testa alta. Non è il risultato di un Governo, ,ma di un Paese intero. E fatemelo dire con franchezza. Nonnoi a cambiare linea ogni minuto, a buttare benzina sul fuoco o al'occhialino ai no vax, alla disperata ricerca di qualche voto. I vaccini hanno salvato la vita a milioni di persone”, le parole di Roberto, PD, in occasione del suo intervento sull'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid alla Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev