Sostenibilità | accordo Fei - Bper Banca | 110 mln per sostenere pmi

(Di giovedì 6 luglio 2023) La sfida è ambiziosa: rendere l'economia italiana più innovativa, digitale e soprattutto sostenibile. Ed è proprio pergli investimenti delle piccole e medie imprese italiane in ...

Stavolta però ci focalizziamo su temi specifici: la, la digitalizzazione e l'... a margine della conferenza stampa durante la quale è stato siglato l'tra il Fei, che fa parte del ...... intervenendo a margine della conferenza stampa durante la quale è stato siglato l'tra il ... per promuovere gli investimenti realizzati dalle Pmi nel campo della, dell'innovazione,......Ed è proprio per sostenere gli investimenti delle piccole e medie imprese italiane in,... L', sottoscritto alla sede milanese di Bper, permetterà al gruppo bancario di creare un ...