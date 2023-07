Sono stati stanziati 2 | 7 miliardi per riparare i danni dell’alluvione in Romagna

(Di giovedì 6 luglio 2023) Serviranno per gli interventi più urgenti come la sistemazione di strade e ponti e per le prime ricostruzioni di case e aziende

... la bandiera degliUniti su 'Marlon Brando è sempre lui'. Fedele, anzi fedelissima da trent'anni, la chitarra di Fede Poggipollini. Altrettanto, alcuni di più recente acquisizione, logli ...Che il suo nome, con accanto quello di questo quasi sconosciuto sarebberoricordati per ... Avere finalmente dalla sua parte un uomo come ce nepochi, uno che in ogni circostanza sa qual è, ...I soccorsi sanitari, giunti tempestivamente sul posto,inutili.

"Sono stati questi cani a salvare me": il soldato ringrazia gli otto cuccioli e la loro mamma La Stampa

È in programma in Lituania, a Kupiškis, dal 6 al 9 luglio, la seconda e ultima tappa del Campionato Europeo Moto d’Acqua 2023 – Gran Premio di Lituania. Dopo le combattute gare della tappa di apertura ...Spuntano due nuovi nomi per il reparto offensivo giallorosso Come noto, la Roma è attivamente alla ricerca di un nuovo attaccante sul mercato; negli ultimi tempi i nomi più caldi sono stati quelli di ...