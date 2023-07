Sono orgogliosa della mia pancia enorme - i troll dicono che dovrei nasconderla | ma tante persone adorano vederla muoversi quindi non la nasconderò mai

Leggi su oggi-notizie

(Di giovedì 6 luglio 2023) Oggi Notizie amore per i nuotatori, il suo stile di vita attivo e il suo senso dell'umorismo. È un esempio positivo di accettazione del corpo e incoraggia gli altri a fare lo stesso. Scopri di più su questa donna formosa e coraggiosa. Di cosa parliamo in questo articolo... Fiducia nel proprio corpo Contenuti positivi su TikTok Risposta a un commento sui suoi video Mostra la suaRisposta positiva e negativa dei follower mostrare la sua cellulite e le sue smagliature con orgoglio, dimostrando che non ha paura di mostrarsi per come è veramente. La fiducia nel proprio corpo è un aspetto fondamentale per la felicità e l'autostima di una persona, e Betty lo sta dimostrando in pieno. La sua presenza su TikTok ha ispirato numerosi fan ad abbracciare i loro corpi e ad accettarsi per quello che. La fiducia nel proprio corpo: l'ispirazione di ...