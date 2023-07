(Di giovedì 6 luglio 2023) Continuano a fioccare le medaglie in Moldavia, Paese che sta ospitando questa settimana i Campionatididelle categorie giovanili. Proprio in ambito-49 kgha conquistato una splendida, portando a casa anche il secondo posto di strappo-49 kg. L’azzurra nello specifico ha cominciato la sua prova con un ottimo strappo, dove è riuscita a ottenere il posto d’onore con 64 kg, alzata trovata al primo tentativo prima di provare anche 69 kg e 71 kg, purtroppo senza successo. Malgrado un piazzamento fuori dalla top 3 nello slancio con 75 kgha quindi raccolto un totale di 139 kg, cedendo il passo ...

Sollevamento pesi, Europei Youth 2023: Tina Angelini medaglia d'argento nella -49 kg OA Sport

