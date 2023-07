Soleil e Giulia Salemi hanno litigato? Il gesto “sospetto” della Sorge | ecco cosa è successo

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 6 luglio 2023), suo malgrado, è tra le protagoniste di questa bollente estate italiana piena di gossip e litigi social (e non). Prima per il potenziale litigio tra Oriana e Chadia (anche lei era presente alla serata) e poi per unnei confronti dismette di seguire00:38 l’ora perfetta... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.