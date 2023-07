Skriniar | “Facile scegliere il PSG In squadra ci sono i giocatori più forti”

(Di giovedì 6 luglio 2023) E’ iniziata la nuova era al PSG di Milanin quel di Parigi. Il difensore slovacco ha parlato sui suoi profili, sottolineando la forza e la qualità nella rosa dellaallenata da pochissimo da Luis Enrique. Queste le parole di: “Quando un club come il Paris Saint-Germain vuole ingaggiarti, la scelta è veloce – ha aggiunto il difensore slovacco. Il PSG è una delle squadre piùal mondo, condi classe mondiale. Quando ho scoperto di avere l’opportunità di venire qui,stato molto felice. La scelta è stata fatta in un secondo! Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con i miei nuovi compagni die incontrare tutti al club“. SportFace.

Sui social i suoi ex tifosi non si sono trattenuti da critiche, attacchi, e anche insulti, ma, in scadenza di contratto e da tempo fuori squadra per un infortunio alla schiena e accreditato ...2 Milanè ufficialmente un nuovo giocatore del Paris Saint - Germain e si è definitivamente ... PERCHE' HA SCELTO IL PSG - 'È stata una decisioneda prendere. Quando un club come il Paris ...La valutazione è di 4 milioni di euro, ma non saràtrovare soluzioni a titolo definitivo.19. dopo sei stagionisaluta l'Inter.12.59 - UFFICIALE: la Salernitana ha esercitato l'..."Per me è stata una scelta semplice da fare". Sono le prime parole di Milan Skriniar da giocatore del Paris Saint Germain, dopo l'annuncio della firma dell'ex Inter. (ANSA) ...Milan Skriniar, dopo aver lasciato l'Inter a parametro zero, da oggi è ufficialmente un nuovo giocatore del Psg ...