Skriniar dimentica l'Inter | 'Ci è voluto un secondo per dire sì al PSG Infortunio? Ora sono al 100%'

Inzaghiil ko di La Spezia. L'analisi di Inzaghi parte proprio dalla sconfitta di La ...è fermo per due settimane e oggi ha fatto il primo allenamento completo in gruppo. So che cosa ...Inter tra obiettivo Supercoppa e rimpianti: Inzaghi nonla beffa di Monza. L' Inter in ... Milantemporeggia sul rinnovo, lo spettro della partenza a parametro zero permane, ma nulla ...Mariani è lì, però non è fortunato perché non vede questa situazione:sidel pallone, col braccio sinistro va quasi ad immobilizzare Giroud e poi gli frana addosso. Questo è un ...I nerazzurri salutano tutti gli svincolati sui social, ma dimenticano il capitano e i tifosi sperano nel rinnovo ...L'Inter saluta gli svincolati Skriniar, D'Ambrosio, Gagliardini e Dzeko, ma si dimentica di Samir Handanovic. E al 30 giugno, data in cui i giocatori in scadenza possono ritenersi liberi, la dimentica ...