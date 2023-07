Sistema universitario | a Los Angeles l’incontro tra Raffaella Valentini | Console Generale d’Italia | ed il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi Link | Carlo Alberto Giusti

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 6 luglio 2023) Roma, 6 luglio 2023. Uno scambio di idee che ha messo le basi per future sinergie sull’asse Italia-Stati Uniti. Il, impegnato in una serie di visite istituzionali in diversi atenei della California, ha incontrato nei giorni scorsia Los. Tra i temi principali della lunga chiacchierata, il futuro delitaliano nell’ottica di una sempre maggiore apertura internazionale dell’alta formazione. “Il ruolo del ConsolatoItaliano – ha ...