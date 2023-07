(Di giovedì 6 luglio 2023) Si chiama "Wish Mi: wellbeing integrated system of Milan" ed è ilche promuove ildi bambine e bambini, ragazze e ragazzi, da 0 a 18 anni, tramite unintegrato di politiche, ...

Il0.18 è uno degli assi portanti del progetto, istituito dal Comune diper creare una community che promuova il benessere per i più giovani. Per farlo, è stata ideata anche una ...Ne risulta un manager colto, dotato di un'ampia visione della complessità delalimentare e ... Specializing Master in Design for Food (in inglese) - creato dal Politecnico di, in ...... grazie al flusso di informazioni diretto al comando provinciale- ufficio operazioni sezione programmazione operativa guardia di finanza, permetterà di rafforzare ildei controlli del ...

"Sistema Milano 0.18", un progetto per il benessere dei giovani - Il ... Il Sole 24 ORE

Milano, 6 lug. (askanews) - Si chiama "Wish Mi: wellbeing integrated system of Milan" ed è il progetto che promuove il benessere di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, da 0 a 18 anni, tramite un ...Milano, 6 lug. (Adnkronos) – Il Comune milanese di Sesto San Giovanni e il comando provinciale della guardia di finanza di Milano hanno sottoscritto, oggi, un protocollo di intesa a salvaguardia delle ...