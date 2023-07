Sinner-Halys | Wimbledon 2023 | quando si gioca | orario preciso | programma | tv | streaming

(Di giovedì 6 luglio 2023) Domani, venerdì 7 luglio, Jannikaffronterà il terzo turno del torneo die sulla sua strada ci sarà il francese Quentin(n.79 del ranking). Una partita, sulla carta, alla portata dell’altoatesino, ma ricca di insidie. Il transalpino è il classicotore che ha le qualità per rendere al 100% sull’erba e, non avendo nulla da perdere, può rivelarsi particolarmente temibile. La netta affermazione contro l’australiano Aleksandar Vukic nel secondo turno parla chiaro.sarà chiamato a una prestazione convincente, dovendosi adattare nel più breve tempo possibile alle caratteristiche del proprio avversario. Nel match del secondo round contro l’argentino Diego Schwartzman, la partenza è stata lenta, ma dalla fine del primo set l’azzurro ha cambiato marcia. Sarà importante iniziare ...

Chi è l'avversario di Jannik Sinner al 3° turno a Wimbledon Un francese mai così avanti in uno Slam OA Sport

