Sinner gioca e lo fa bene | l’azzurro vola al terzo turno

(Di giovedì 6 luglio 2023) Dopo due giorni di partite a singhiozzo l’altoatesino è l’unico insieme a Djokovic ad aver disputato i suoi due match come da programma PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’edizione 2023 di Wimbledon è, al momento, abbastanza caotica: dopo tre giorni di torneo il programma, infatti, è abbastanza sfalsato. Ci sono alcunitori che hanno già completato come Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

L'azzurrocon freddezza e lucidità, rischiando poco nei momenti clou. Nel secondo setalza tantissimo il livello e in soli 32 minuti chiude 6 - 1. La partita è senza storia, dominato in ...Jannikun match al limite della perfezione contro l'argentino Diego Schwartzman battuto in tre set, con l'incontro che non è mai stato in bilico. Dopo un primo set in cui il sudamericano ...Non siprima delle 12:30 12:00 - Non si comincia bene neanche quest'oggi. Uno scroscio di ... il borsone di Gucci:convince e fa parlare di sé Biancheria colorata a Wimbledon: un ...

Wimbledon 2023: ecco quando gioca Sinner. Chi è l'avversario Schwartzman ilGiornale.it

Superato anche lo scoglio secondo turno per Jannik Sinner. L'altoatesino (n.8 del mondo) ha sconfitto nel secondo impegno sull'erba di Wimbledon l'argentino Diego Schwartzman. Una partita nella quale ...A colloquio con il tennista italiano dopo la vittoria contro Schwartzman al secondo turno a Londra: “L’erba non è la mia superficie preferita ma le mie armi ...