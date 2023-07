Simone Inzaghi | relax al Paparazzi Milano Marittima

(Di giovedì 6 luglio 2023) Visita inaspettata per, tecnico dell’Inter, aldi. AlBeach 242, guidato dal deus ex machina Patrick Baldassari (visto alcuni anni fa a Temptation Island con Valeria Marini), si è presentato il mister dell’Inter, ‘reduce’ dalla finale di Champions League persa contro il Manchester City. Il tecnico aè praticamente di casa e torna sempre molto volentieri. E’ cliente dei Bagniin cui si terrà tra un mese l’evento Vip Master Tennis 2023 (21 e 22 luglio).: un’estate 2023 sempre più scoppiettante. Come si può vedere nella storia Instagram del ...

Frattesi all'Inter è un'operazione che galvanizza non soltantoe la tifoseria nerazzurra, ma anche Roberto Mancini. Non è difficile capire perché. Nella Serie A che in sette anni è passata dal 45 al 33,7 per cento di giocatori convocabili dalla ...Sfumata la trattativa per il ritorno di Davide Frattesi, ormai nuovo acquisto dell'Inter di(la Roma che vantava il 30% sulla rivendita incasserà 9.6 milioni di euro oltre a 1.5 nel ...1 Tra una settimana esatta, giovedì 13 luglio, l'Inter si radunerà ad Appiano Gentile manon sa ancora chi sarà il portiere , nuovo o vecchio, della sua squadra. In teoria il titolare c'è, perché in tutte le formazioni provvisorie, alle spalle del confermatissimo trio ...

ESPN – I 10 allenatori migliori al mondo, Inzaghi nono: “Calcio offensivo e di alto livello” fcinter1908

Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu vestiranno ancora la maglia dell'Inter, freschi di rinnovo contrattuale: i dettagli dei nuovi accordi ...Frattesi all'Inter è un'operazione che galvanizza non soltanto Simone Inzaghi e la tifoseria nerazzurra, ma anche Roberto Mancini. Non è difficile capire perché. Nella Serie A che in sette anni è ...