Silvio Berlusconi | testamento aperto | patrimonio diviso tra figli e Marta Fascina | ecco quanti soldi vanno alla fidanzata

(Di giovedì 6 luglio 2023)– nato a Milano il 29 settembre del 1936 e morto nello stesso luogo il 12 giugno del 2023 – è stato Presidente del Consiglio per ben quattro volte. La sua carriera politica è arrivata a seguito della sua fortunatissima carriera da imprenditore. Era conosciuto come il Cavaliere, poiché – nel 1977 – ha...

Cresciuta a Portici, dall'ufficio stampa del Milan al'elezione a deputata nel 2018 con la candidatura a sorpresa in un collegio di Napoli È stata l'ultima compagna di, costantemente accanto a lui in tutto il periodo del ricovero e negli ultimi momenti al San Raffaele. Chiamata "moglie" dal fondatore di Forza Italia anche se il rito aveva ..."Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà". Così, nel suo testamento ringraziando i figli dopo aver dato le disposizioni che riguardano Marta Fascin a e Marcello Dell'Utri , "Per il bene che gli ho voluto e per quello che loro ...A Marina e Pieril controllo di Fininvest Marina e Pier, figli di primo letto di, avranno il controllo congiunto di Fininvest con il 53%. E' quando emerge dalle ultime volontà del fondatore del gruppo che controlla tra ...

Testamento Berlusconi, figli: "A nessuno il controllo solitario di Fininvest" TGCOM

Il mistero sul testamento di Silvio Berlusconi inizia ad essere svelato. Come previsto nessuna sorpresa ma piuttosto tante conferme. Il fondatore di Forza Italia e Mediaset ha deciso di lasciare la ...A rivelare la brutta notizia lo stesso Berlusconi: "Anche la rete diretta da Laura Casarotto (Italia 1 n.d.r.) avrà il suo reality: La Talpa. Maria ci ha lavorato, ma la quantità di impegni e progetti ...