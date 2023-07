Silvio Berlusconi | nella lettera si dimentica del figlio Luigi L’ironia social | «Magari aveva scoperto che era comunista»

Leggi su open.online

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il terzo e più recente testamento diporta la data del 19 gennaio 2022 e inizia così: «Cara Marina, Pier, Barbara ed Eleonora. Sto andando al San Raffaele. Se non dovessi tornare vi prego di prendere atto di quanto segue». È in questa, scritta mentre l’ex premier si sta dirigendo in ospedale, chespecifica di voler lasciare 100 milioni al fratello Paolo, 100 milioni a Marta Fascina e 30 milioni a Marcello Dell’Utri. Niente di strano, se non fosse che sono in tanti suia rendersi conto di un piccolo dettaglio:sembra essersito di suo. «Nel congedarsi da questo mondo,ha ...