Silvio Berlusconi - Le auto del Cavaliere - FOTO GALLERY

(Di giovedì 6 luglio 2023) Chissà se nell'eredità disono comprese anche le? L'apertura del testamento del, infatti, fa ricordare come l'ex premier fosse anche un appassionato di vetture, al punto da utilizzarne alcune davvero particolari. L'iconografia classica dell'uomo politico mostracon mezzi relativamente banali, come l'Audi A8 e la Mercedes Classe S che utilizzava spesso per i suoi spostamenti, insieme con una Maserati Quattroporte. Vettura, quest'ultima, che l'allora presidente di Ferrari e Maserati, Luca Cordero di Montezemolo, aveva voluto consegnargli personalmente, per sottolineare l'importanza dell'utilizzo da parte del capo del governo di un prodotto rigorosamente Made in Italy. Ammiraglia analoga a quella poco prima affidata al capo dello Stato, Carlo Azeglio Ciampi, era ...

"Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà". Così, nel suo testamento ringraziando i figli dopo aver dato le disposizioni che riguardano Marta Fascin a e Marcello Dell'Utri , "Per il bene che gli ho voluto e per quello che loro ...Il terzo e più recente testamento diporta la data del 19 gennaio 2022 e inizia così: "Cara Marina, Piersilvio , Barbara ed Eleonora. Sto andando al San Raffaele. Se non dovessi tornare vi prego di prendere atto di ...Quanto guadagna Marcello Dell'Utri Una domanda questa che in molti si saranno fatti dopo l'apertura del testamento di, con l'ex presidente del Consiglio che ha deciso di lasciare una donazione da 30 milioni di euro in favore del suo grande amico. " Quando stamattina mi ha chiamato il notaio, sono ...

Testamento Berlusconi, a Marina e Pier Silvio controllo Fininvest e 60% altre proprietà. Lascito di ... Il Sole 24 ORE

Rientra il caso aperto nel testamento appena pubblicato di Silvio Berlusconi: al fratello Paolo lui ha stanziato non 100 ma 200 milioni in tempi diversi. Vediamo. Il 5 ottobre 2020, ...Chissà se nell’eredità di Silvio Berlusconi sono comprese anche le auto L’apertura del testamento del Cavaliere, infatti, fa ricordare come l’ex premier fosse anche un appassionato di vetture, al ...