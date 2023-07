Sicignano degli Alburni | corruzione e Turbativa d’asta per i lavori in una cava | imprenditori e politici nei guai

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Sono accusati a vario titolo, di, tre, un consigliere comunale residente nel comune di Vietri di Potenza e un intermediario, residenti tra il potentino e il territorio salernitano, attivi nell’affidamento, nella gestione e vendita del materiale di unacomunale in Basilicata. A finire sotto la lente d’ingrandimento, nell’ambito delle indagini preliminari sull’affidamento della gara per la gestione di unaa Vietri di Potenza, in Basilicata, dirette dal Procuratore della Repubblica di Potenza, Francesco Curcio, un consigliere comunale di Vietri di Potenza, il padre del politico nel ruolo di intermediario e due ...

E' stato trovato un piccolo ordigno bellico , risalente alla Seconda Guerra Mondiale, aAlburni, nei pressi della stazione. L'intervento Sul posto, i carabinieri e i volontari della Protezione Civile per mettere in sicurezza l'area. Come riporta Ondanews, è previsto l'......Potenza ed obbligo di dimora nel comune di) emesse dal Gip. Le misure sono state adottate nel corso delle indagini preliminari ( e dunque vale il principio di presunzione d'innocenza...... di individuare il suddetto veicolo all'altezza dallo svincolo dell' A/2 Autostrada del Mediterraneo diAlburni. In un primo momento, il conducente si è dato alla fuga, ma dopo alcuni ...

Ordigno bellico a Sicignano degli Alburni: l'intervento SalernoToday

Un ordigno bellico è stato ritrovato nei pressi della stazione di Sicignano degli Alburni. A scorgere la bomba sono state alcune persone che risiedono nella zona che hanno notato, tra la vegetazione, ...E' stato trovato un piccolo ordigno bellico, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, a Sicignano degli Alburni, nei pressi della stazione. Sul posto, i carabinieri e i volontari della Protezione Civil ...