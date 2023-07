“Siamo così eccitati” Figlio più che vip in arrivo | è il primo per la celebre coppia E anche la loro famiglia si allarga

(Di giovedì 6 luglio 2023) “Non potremmo essere piùdi”.esordisce nel post che annuncia la gravidanza. La prima dellavip che è convolata a nozze a settembre 2021. Ora lasi: “È stato un inizio d’anno molto difficile dopo la perdita della nostra amata Ella, ma concluderemo l’anno con una delle novità più preziose per la nostrain crescita”, continua lui nella didascalia del post che immortala la moglie, 33 anni, con il pancino in bella vista e iladorato cane in un prato. Ella, per chi se lo stesse giustamente chiedendo, era laamata cagnolina. E dopo la triste notizia della sua perdita, arriva peruna lieta notizia. Quella di un bebè. James Middleton, il fratello della ...

Grazie a un team internazionale di ricercatori,in grado di svelare i segreti delle abitudini alimentari di due gruppi di elefanti in Kenya. ... evia! " Lo studio ci dice sulla varietà di ...Da lì, da quel buio, come un Kurtz qualsiasi, come in un Rembrandt (pur sempre a casa sua), ... Un mondo schiavo del digitale, e quindi alla mercé di un'Entità (viene chiamata nel film) in ......come non accetta di essere una zona di transito o un approdo per persone provenienti da più ... Insomma, visto dalla Tunisia il memorandum non sembra soltanto una questione di soldi, come...