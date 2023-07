Si voterà il 22 e 23 ottobre per il seggio al Senato di Berlusconi | le ipotesi sui candidati e quella tentazione di Pier Silvio che frena

(Di giovedì 6 luglio 2023) Siil 22 e 23per eleggere chi prenderà il posto diin. Il Cdm ha indicato le date per le elezioni suppletive nel collegio uninominale 6 della Lombardia a Monza, rimasto senza rappresentante dopo la morte del leader di Forza Italia. Ora la proposta del governo passerà al presidente della Repubblica, al quale spetta il compito di indire con proprio decreto di comizi elettorali. Tra lecircolate nei giorni scorsi su chi possa correre in quelper il centrodestra erano circolate indiscrezioni sui possibili. A cominciare da Adriano Galliani, che sarebbe stato indicato dalla famigliacome la figura ideale per una continuità rispetto al passato. Già ...

