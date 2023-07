Sì | sì Imprevisto in diretta | attenzione a Massimo Franco | Telese di sasso

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 6 luglio 2023) Si parla dell'ultima nota di Palazzo Chigi contro la magistratura a In Onda. Qui, nello studio di Lucae Marianna Aprile, i conduttori di La7 arrivano a paragonare la nota sul caso di Daniela Santanchè e di Andrea Delmastro ai tempi del Cav. Non sembra essere d'accordo. Ospite della puntata di giovedì 6 luglio, il giornalista spiazza: "Il paragone con il passato e Silvio Berlusconi regge fino a un certo punto. Il partito della Meloni se mai è stato accusato di essere vicino alla magistratura". In ogni caso per la firma del Corriere della Sera l'attacco alla magistratura e il sospetto che "abbia scelto di svolgere un ruolo attivo di opposizione. E abbia deciso così di inaugurare anzitempo la campagna elettorale per le elezioni europee", non porta bene. "Questo - prosegue - non porterà nulla di buono in ...