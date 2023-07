Si masturba davanti ad una ragazzina | arrestato

(Di giovedì 6 luglio 2023) Sia una. A bloccarlo i cittadini in attesa dei Carabinieri. A finire in manette un 41enne Siad una. A bloccarlo i cittadini che erano li presenti in attesa dei Carabinieri. A finire in manette un 41enne dello Sri Lanka, l’uomodai militari dell’Arma, risponderà di “corruzione di minorenni”. Lo hanno sorpreso in via Santa Maria Catena alle Fontanelle a Napoli, mentre era intento arsiagli occhi terrorizzata di una undicenne, fuggita urlando nel portone di una palazzo poco distante. La madre dellanon era distante ed ha chiesto, prima aiuto ad alcuni passanti, poi al 112. Ad assistere alla scena anche i cittadini del ...

NAPOLI. Sia una ragazzina, ma i cittadini lo bloccano in attesa dei carabinieri. È successo a Napoli, nel quartiere Materdei, dove un 41enne di origini srilankesi è stato arrestato dai ...Sia una ragazzina e viene bloccato da alcuni passanti in attesa dei Carabinieri. Un 41enne di origini srilankesi è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli per ...Napoli . Ha 41 anni ed è di origini srilankesi, l'uomo arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli per corruzione di minorenni. In via Santa Maria Catena alle Fontanelle si masturbava ...

Si masturba davanti ad una 11enne: bloccato da alcuni residenti NapoliToday

Si masturba davanti a una ragazzina e viene bloccato da alcuni passanti in attesa dei Carabinieri. Un 41enne di origini srilankesi è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di ...NAPOLI MATERDEI - Ha 41 anni ed è di origini srilankesi, l’uomo arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli per corruzione di minorenni. In ...