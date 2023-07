Sì | la protezione solare per i capelli è fondamentale anche quando siete in città

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 6 luglio 2023) Spesso ci si dimentica della, ma la chioma - come la pelle, con prodotti appositi a seconda della parte del corpo interessata - ha bisogno di uno scudo contro gli SPF. Uno sprayè infattinon solo per evitare l'effetto scopa di saggina, che inevitabilmente, per quanto ivengano trattati bene in estate, tende sempre a comparire in autunno dopo i bagni in mare. Oltre a mantenere iidratati, lo scudopuò aiutare a proteggere il colore, specie per chi li ha biondi o bianchi perché impedisce di ingiallirli eccessivamente. In più è un valido amicoper le chiome ricce, le lascia elastiche e corpose. Ovviamente, servono prodotti specifici:e pelle hanno oli biologici ...