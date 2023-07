Sì alla legge sull’oblio oncologico La Lombardia fa da apripista

(Di giovedì 6 luglio 2023) Lafa dasull’eliminazione di una serie di discriminazioni che oggi esistono per i malati oncologici che hanno avuto la fortuna di guarire. Il Consiglio regionale nell’ultima seduta di martedì ha approvato all’unanimità la mozione sul riconoscimento al diritto all’oblio, che è anche oggetto di un testo diche dovrà essere approvatoCamera dei deputati entro fine mese dopo che saranno discussi i venti emendamenti presentati al testo licenziato dCommissione Affari sociali di Montecitorio. Prima firmataria della mozione al Pirellone è stata Lisa Noja, capogruppo di Azione Italia Viva. Il documento chiede che i sopravvissuti al cancro non siano discriminati, impegnando la giunta regionale a sostenere il riconoscimento del diritto delle persone ...

- - > Cosa prevede laper Big Tech Una volta che le società hanno confermato di rientrare in tali requisiti, devono comunicare le proprie attivitàCommissione in modo che quest'ultima ...Ladi Bilancio 2023 , art. 1 comma 311 , ha fissato al 30 giugno la data di scadenza per l'... di informazione nei confronti degli iscritti e sugli obblighi relativigovernance degli ...... si, fra l'altro: 'È stata presentata una proposta diche mira ad abrogare il reato di ...importanti forme di corruzione e potrebbero compromettere l'efficace individuazione e lotta...

Ok definitivo alla legge sul centenario di Matteotti Agenzia ANSA

(Arv) Venezia 6 lug. 2023 - La Seconda commissione consiliare permanente, presieduta da Silvia Rizzotto (Lega-LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), ha espresso, con i voti della maggioranz ...Roma, 6 lug. (askanews) - La Camera ha approvato la proposta di legge presentata da Lega, Fdi e Italia viva, per l'istituzione della Commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid-19, con ...