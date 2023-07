il mese scorso ha rivelato di aver scoperto dei tradimenti diPiqué dai media. La popstar ha aggiunto di aver letto gli articoli sulle corna proprio mentre suo padre era stato ...Per Halloween nel 2015, la star internazionaleha postato sulla sua pagina Facebook una foto dove è ritratta insieme al campione di calcioPiqué, e ai due figli, tutti vestiti da Topo ...... mio papà era in terapia intensiva' Lewis Hamilton cone Juliana Nalù: il triangolo non lo aveva consideratoe la frecciatina all'exPiquéha pubblicato il videoclip ...

“Shakira e Gerard Piqué erano una coppia aperta, tra loro c’era un accordo” Il Fatto Quotidiano

Shakira e Gerard Piqué continuano a far parlare di loro. Se nell’ultimo periodo siamo stati abituati alle loro frecciatine reciproche, ora a prendere la parola è un noto giornalista spagnolo con delle ...SHAKIRA and her footballer ex Gerard Pique were reportedly in an “open relationship” before the singer accused him of cheating. Now, Spanish media has revealed the couple’s ...