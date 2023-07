“Shakira e Gerard Piqué erano una coppia aperta | tra loro c’era un accordo”

(Di giovedì 6 luglio 2023) In Spagna, ma non solo, si continua a parlare di. Se nell’ultimo periodo siamo stati abituati allefrecciatine reciproche, ora a prendere la parola è un noto giornalista spagnolo con delle rivelazioni importanti. Qualche tempo fa José Antonio Avilés aveva sostenuto che la cantante colombiana e l’ex calciatore del Barcellona fossero una: “Tre anni fa hanno vissuto una crisi, superata quando hanno deciso di diventare una. E questa cosa l’ho saputa da fonti certe e vicinissime a”. Nelle scorse ore il giornalista ha confermato e aggiunto: “Confermo quello che avevo già detto. Traundove ‘tu fai quello che ...

Il grande ritorno Da quandoPiqué hanno annunciato la separazione, la carriera della cantante è tornata in piena attività. Moltissime persone hanno "rispolverato" le hit passate ...il mese scorso ha rivelato di aver scoperto dei tradimenti diPiqué dai media. La popstar ha aggiunto di aver letto gli articoli sulle corna proprio mentre suo padre era stato ...Per Halloween nel 2015, la star internazionaleha postato sulla sua pagina Facebook una foto dove è ritratta insieme al campione di calcioPiqué, e ai due figli, tutti vestiti da Topo ...In Spagna, ma non solo, si continua a parlare di Shakira e Gerard Piqué. Se nell’ultimo periodo siamo stati abituati alle loro frecciatine reciproche, ora a prendere la parola è un noto giornalista ...Shakira e Piquè ancora al centro del gossip. Oltre alle bordate che la cantante lancia al suo ex a ritmo pop ora arriva la rivelazione di un giornalista spagnolo che smentisce la versione ...