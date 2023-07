Sguardo da star | scopri i benefici della laminazione ciglia e sopracciglia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 6 luglio 2023) E' il trend dell'estate ladie soprace non solo tra le donne ma anche tra gli uomini per far risaltare il proprio. E' un trattamento che agisce nella profondità del pelo arricchendolo e facendogli acquisire corpo, forza e splendore. Completamente indolore e non invasivo, è possibile adattarlo a svariati tipi dio sopracgara un look naturale ma definito, che non ha bisogno di nessun mantenimento e dura fino a 6-8 settimane. Lo sanno bene gli esperti di My Lamination, con oltre 20 premi internazionali e nazionali, inclusa la prestigiosa certificazione "100 Eccellenze Italiane", che, con la, assicuranoe sopracpiù nutrite e definite.“La ...