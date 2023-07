Servizio Civile Ambientale | i ministri Abodi e Pichetto | ' Straordinaria opportunità per il nostro paese'

(Di giovedì 6 luglio 2023) Da oggi al 29 settembre 2023 gli enti iscritti all' Albo delUniversale (SCU) potranno presentare nuovi progetti nell'ambito del, per complessivi 2.200 ...

Da oggi al 29 settembre 2023 gli enti iscritti all' Albo delUniversale (SCU) potranno presentare nuovi progetti nell'ambito delAmbientale , per complessivi 2.200 posti. 'Con questo nuovo bando di progettazione si apre per gli ......ad agenti e ufficiali di Polizia Locale subìto nel corso dell'espletamento del proprio, ed ... Chiediamo che il Comune di Civitavecchia si costituisca immediatamente partenei confronti ...... oltre al sindaco, l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Masilli, gli ingegneri Vittorio Di Biase (dirigenteGenio- Pescara), Giovanni Masciarelli (responsabile dell'ufficio ...

Servizio civile universale provinciale: aperta la terza finestra per le candidature 2023 Ufficio Stampa

Musumeci: 'La somma è destinata a finanziare gli interventi urgenti di assistenza alla popolazione e di ripristino funzionalità dei servizi pubblici ...Da oggi al 29 settembre 2023 gli enti iscritti all'Albo del Servizio Civile Universale (SCU) potranno presentare nuovi progetti nell'ambito del Servizio Civile ...