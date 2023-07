Serie A | sorteggio comodo per Napoli e Juve Milan e Lazio non sono messe bene Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 6 luglio 2023) Per i quotidiani le squadre più avvantaggiate daldel calendario dintus, mentre inizierà in salita il percorso di. Ladello Sport scrive: “Dal computer più rispetto per ilcampione e anche per la”. “Pioli è quello che deve oliare più velocemente i meccanismi. Il debutto è a Bologna: Motta ha fatto vedere principi di bel calcio nel campionato appena finito, vediamo da dove riparte. Poi una striscia niente male per il: Torino (dentro), Roma (fuori) e derby con l’Inter che l’anno scorso, tra Supercoppa e Champions, ha lasciato un marchio psicologico pesante sui rossoneri. Anche Sarri potrebbe esternare qualche lamentela: dopo ...