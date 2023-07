Sequestrata struttura abusiva a Monte di Procida

(Di giovedì 6 luglio 2023)da 90 metri quadrati adi. Denunciato un 76enne. Lacostruita in assenza di assicurazioni . I carabinieri della stazione didi, insieme a personale delle locali capitaneria di Porto e polizia municipale, hanno denunciato il concessionario dellache ospita la federazione italiana motonautica. Si tratta di un 76enne. Lo annuncia una breve comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri Napoli. I militari hanno riscontrato l’esistenza di unain legno di circa 90 metri quadri, costruita in assenza di assicurazioni.l’area e affidata in custodia giudiziale proprio al concessionario. I ...

