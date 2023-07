Senzatetto finisce nel fiume Serio | salvato dai vigili del fuoco

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 6 luglio 2023) Valle Seriana. Unè statodaidelgiovedì mattina (6 luglio) dopo essere finito nel, in un punto compreso tra i territori di Alzano e Villa di: stava camminando lungo l’argine del, ingrossato a causa della pioggia scesa in queste ore. L’uomo, un senegalese di 44 anni, rischiava di essere trascinato via dalla corrente. Ha avuto un principio di ipotermia, ma è stato soccorso in tempo daidel. Chiusa per circa un’ora la provinciale della Valseriana, per permettere alle forze dell’ordine le operazioni di recupero.