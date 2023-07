Senor Money in the Bank

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 6 luglio 2023) La sua vittoria non è stata una sorpresa assoluta, ma nella lista dei favoriti ad aggiudicarsi la valigetta c’erano un paio di nomi davanti a lui. Non sono però stati né l’odiato Logan Paul e né il preferito dai fan L.A. Knight a trionfare, Priest li ha fregati tutti. Che prospettive ci sono ora per lui, diventerà campione del mondo? Non ha purtroppo il fattore età dalla sua, tra un paio di mesi arriverà a quarantuno primavere. Bisogna però riconoscere che nel wrestling, come in altri sport, le carriere si stiano allungando rispetto a prima. Stili più conservativi, alimentazioni controllate e allenamenti mirati permettono di lottare per più anni, quindi se davvero vogliono puntare sul wrestler di origini portoricane allora avrà ancora tempo per mostrare quanto valga. In linea generale, è un lottatore privo di grandi lacune. Sa stare bene sul ring e con un microfono in mano, ...