Seguo le rivolte francesi e penso ai miei studenti | credo che il discrimine sia la responsabilità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 luglio 2023) Le proteste di giovanissimi in Francia, conseguenti all’omicidio di Nahel, ci fanno riflettere: vorremmo capire le aspettative e il disagio sociale, di questi giovani, le condizioni oggettive di svantaggio e quelle psicologiche di chi si sente svantaggiato. Io non ho modo di investigare questo; posso al massimo leggere quello che ne scrivono giornalisti e sociologi. Però posso raccontare sul blog la mia esperienza con i, che sono più o meno coetanei di quelli che protestano in Francia. Io insegno la biochimica in vari corsi di laurea della Facoltà di Farmacia e Medicina, e, sebbene isi rassomiglino molto tra loro, mi sembra che il gruppo più interessante da descrivere in questo contesto sia quello dell’Infermieristica della sede di Formia e Gaeta. Come in tutte le sedi distaccate, questo ...