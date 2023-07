Sedentarietà e cattive abitudini | allarme anche per l’alimentazione infantile

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il 33,7% degli italiani è in sovrappeso e il 10,8% soffre di obesità. Il 53,4% degli uomini italiani adulti presentano livelli di eccesso di peso superiori alle donne (36%) Gli italiani sono un popolo in sovrappeso e con seri problemi di obesità. E’ questa la fotografia che emerge da un’analisi della Coldiretti sui dati Istat pubblicati e diffusi in occasione di uno dei primi week end segnati dall’arrivo del caldo a un passo dall’estate. Sono due in particolare i dati che destano più attenzione: il 33,7% della popolazione italiana adulta è in sovrappeso, mentre il 10,8% ha problemi di vera e propria obesità, che “deve essere considerata sia un fattore di rischio per diverse patologie, sia una malattia cronica progressiva e recidivante,quando negli stadi iniziali, non si associ ad alcuna complicanza” ricorda una recente nota del Ministero della Salute. PIU’ ...