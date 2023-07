Secret Invasion rivela un legame con Black Widow | ecco quale

(Di giovedì 6 luglio 2023) La nuova puntata diè andata online mercoledì con il suo terzo episodio, continuando a raccontare il suo thriller politico e di genere – e facendo emergere uncon un recente successo del Marvel Cinematic Universe. Attenzione agli spoiler per il terzo episodio diè collegato ato il mistero La prima scena dell’episodio riporta al 1998,ndo una scena tra Nick Fury (Samuel L. Jackson) e Varra (Charlayne Woodard) in una tavola calda. Nel tentativo di mostrare al pubblico la rete di agenti Skrull mutaforma di Fury, vieneto che Varra ha ottenuto informazioni che, secondo ...

Dopo averci presentato il colpo di scena nel corso del secondo episodio, il terzo episodio di Secret Invasion ha confermato a tutti gli spettatori che Nick Fury era ben consapevole, fin dall'inizio, della reale natura della moglie. Nel corso di una recente intervista, Samuel L. Jackson ha ... Secret Invasion vede il ritorno di Maria Hill, interpretata da Cobie Smulders. L'attrice ha descritto la scena più bella del suo personaggio ...

Secret Invasion è la recente miniserie televisiva del mondo Marvel che riporta alla luce una storyline già accennata all'interno di Captain Marvel (2019) ovvero la relazione tra la Terra e la razza ...