Seawalker 43 Panorama | il walkaround Fiart per tutte le stagioni

(Di giovedì 6 luglio 2023) Si chiama43e debutterà ufficialmente in anteprima mondiale al Cannes Yachting Festival, dal 12 al 17 settembre 2023. La versionedell’ormai celebre43, nasce dall’idea di rendere l’ammiraglia della gamma più versatile.43, cuore mediterraneo e layout sportivo Il43conserva infatti tutti i plus caratteristici del, innovando la coperta, per diventare ancora più comoda e fruibile anche per lunghe navigazioni: cuore mediterraneo, con un layout sportivo. Oggetto principale della nuova versione, un nuovo e ampio parabrezza anteriore in cristallo, che garantisce a SW43una perfetta aerodinamicità e una ...