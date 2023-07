Scuola Medica Salernitana | la lezione di Trotula | dottoressa dell’anno Mille Intervista con Roberta Pastore

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 6 luglio 2023) Siamo negli anni intorno al 1050, lei si chiamade’ Ruggiero ed è la prima donna medico della storia presso la prestigiosa. E l’unica delle mulieres salirnitanae a lasciare degli scritti. Nata a Salerno da famiglia nobile di origine longobarda, non era l’unica donna a frequentare l’accademia: ce n’erano altre, che con i loro studi contribuivano alla prosperità culturale della città campana. Nei suoi studi e attività,interviene analizzando il corpo femminile, in ogni situazione di dolore o sofferenza. La sua è una vera e propria missione, come lei stessa lascia intendere, quando scrive che “le donne non osano rivelare al medico, per la condizione di fragilità dovuta al pudore e alla vergogna, le preoccupazioni per le malattie che le colpiscono nelle parti più ...