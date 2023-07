Scopri la differenza tra i grassi ‘buoni’ e ‘cattivi’ | cambieranno tutto il tuo modo di cucinare!

Leggi su fattidigossip

(Di giovedì 6 luglio 2023) Mangiare bene è fondamentale per la salute e il benessere del nostro organismo. Una dieta equilibrata e varia è essenziale per mantenere attivo il nostro metabolismo e garantire l’apporto di tutti i nutrienti necessari. Ma come sappiamo distinguere i“buoni” da quelli “cattivi”? Che cos’è il grasso? Il grasso è un nutrimento essenziale per il nostro organismo. Si può trovare in alimenti di origine animale e vegetale. La funzione primaria del grasso è di fornire energia al corpo, ma ha anche un ruolo importante nel mantenere la temperatura corporea, nella produzione di ormoni e vitamine liposolubili e nella protezione delle articolazioni e degli organi interni. Quali sono i“buoni” e “cattivi”? I“buoni” sono quelli monoinsaturi e polinsaturi, presenti in alimenti come l’olio di oliva, l’avocado, la frutta secca, le ...