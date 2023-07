Sco | un summit sottotono tra il ritorno di Putin | la retorica di Xi e la linea di Modi

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ildella Shanghai Cooperation Organization — sistema di dialogo e cooperazione che comprende Cina, Russia, India, Pakistan, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan e da qualche giorno anche l’Iran — è stato relativamenteper essere il primo ospitato dall’India, commenta Giulia Sciorati postdoc all’Università di Trento e associate research fellow di Ispi. Tra le ragioni del tono dimesso, il formato virtuale che non ha permesso incontri in presenza tra i leader dell’organizzazione, tra cui quelli con il Segretario Generale del Partito comunista cinese e Presidente della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping. Realtà in ampliamento “Certamente — spiega la ricercatrice, esperta delle relazioni tra Cina e Asia Centrale — i punti salienti del vertice hanno riguardato l’ingresso dell’Iran come membro a tutti gli effetti ...

SCO: la prova del 9 ISPI

