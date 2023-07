Sciopero trasporti domani venerdì 7 luglio | a rischio bus | tram e metro Orari e fasce di garanzia

ha annunciato unodi quattro ore, dalle 9:00 alle 13:00, per protestare contro l'EAV, l'azienda che gestisce ipubblici nella regione. Azioni didi 24 ore dalla O. S. ...Andrà avanti ad oltranza lodei lavoratori del porfido . Oggi è stata convocata ad Albiano l'assemblea degli operai, ... quindi su mensae premio di risultato, e sul cottimo. Questa ...Leggi Anche Sindacati metalmeccanici, quattro ore dia luglio

Sciopero dei trasporti venerdì 7 luglio: a rischio bus, tram e metro TGCOM

Il solito venerdì nero per i trasporti, ma soprattutto per chi non può farne a meno, come i pendolari. Disagi in vista, dunque, per lo stop di 24 ore del trasporto pubblico ...Si prospetta un altro venerdì nero per chi si muove con i trasporti pubblici nel capoluogo lombardo: per il 7 luglio 2023 infatti è previsto un altro sciopero dei mezzi a Milano. A rischio dunque la… ...