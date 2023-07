Sciopero mezzi domani 7 luglio | stop a tram | bus e metro | orari e fasce di garanzia

(Di giovedì 6 luglio 2023)scatta lonazionale di 24 ore del personale del trasporto pubblico locale indetto dal sindacato Faisa Confail. I lavoratori incroceranno le braccia indiversi a seconda dei territori, ma ovunque il rischio di disagi è dietro l’angolo soprattutto per pendolari e turisti in transito da e verso le grandi città.

Motivazioni dello: mancanza di contenuti essenziali per la categoria, soprattutto in ... Per muoverti con ipubblici e in sharing nella città di Napoli usa la nostra Partner App gratuita !...Napoli - Dopo l'annuncio dell' EAV anche l'ANM ha comunicato lodei trasporti previsto per venerdì 7 luglio con possibile interruzione della circolazione deiper la durata di 24 ore: si prevedono, dunque, disagi per i passeggeri non solo della ...militari sono ancora nelle strade e, ha spiegato il sindaco di Jenin, Nidal Al - Obeidi, ... In tutta la Cisgiordania, intanto, i palestinesi hanno osservato unogenerale di protesta ...

Sciopero 7 luglio 2023 del trasporto pubblico: orari e mezzi garantiti SicurAUTO.it

Il sindacato Faisa Confail ha indetto per la giornata di domani, venerdì 7 luglio, uno sciopero del trasporto pubblico locale a livello nazionale della durata di 24 ore. A Roma la protesta interesserà ...Disagi in vista, domani, per lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico proclamato dall'organizzazione sindacale Faisa Confail. A Roma la protesta interesserà sia Atac che Roma ...