Schlein a rimorchio di Conte Il Pd perde la sua identità Gaffe della segretaria Dem sulla sfiducia a Santanchè

sandro ruotolo elly'Questa destra pensa che il giornalismo d'inchiesta si debba fermare a magnificare le gesta amorali del potere. Non è così. L'informazione è il cane da guardia della democrazia. Vi ricordate ...informativa del ministro daniela santanche 4 SANTANCHÉ: FONTI PD, SE SI VOTA MOZIONE M5S NOI A FAVORE - Il Pd, qualora la mozione di sfiducia alla ministra Santanché dovesse essere messa in calendario ...Le manifestazioni di piazza, adel Movimento 5 Stelle , sono diventate il pane quotidiano per Ellye il suo "tortellino magico". Vite precarie, sanità pubblica, manifestazioni targate Cgil, salario minimo e difesa ...Elly Schlein si sta dimostrando sostanzialmente incapace di guidare il più grande partito di opposizione, erede del PCI e della sinistra DC. La sua ...Otto ragazzini sono stati perquisiti in tutta Italia perché avrebbero preso parte ad alcune chat in cui si scambiavano informazioni su come fabbricare e usare armi ed esplosivi.